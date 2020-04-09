Главный злодей кино: Назван актер с самым большим числом отрицательных ролей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:10:54+03:00

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Назван актер, который считается главным кинозлодеем современности. Данные зрительского опроса публикует Independent. Претендентов на это звание было десять, все мужчины.

Первое место в списке занимает Роберт Де Ниро, на счету которого сразу 19 "злодейских" ролей. Больше всего голосов ему отдали за исполнение дона Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца». Эта роль стала по-настоящему звездной для актера и принесла первый "Оскар". Вспомнили зрители и других отрицательных персонажей Роберта Де Ниро, например, Нила Макколи в «Схватке», Джимми Конвэя в "Славных парнях".

Второе место отдано Петеру Стормаре, на счету которого 17 отрицательных киноролей. Он сыграл в таких фильмах, как "Плохие парни 2" и "Большой Лебовски".

На одну "злодействую" роль меньше у Рона Пермлана - 16 персонажей. Актер запомнился своим участием в картинах "Книга жизни", "Полицейская академия".

Топ-10 актеров, сыгравших злодеев:

1. Роберт Де Ниро (19 киноролей)

2. Питер Стормаре (17)

3. Рон Перлман (16)

4. Тим Карри (15)

5 Джеймс Вудс (15)

6. Винни Джонс (14)

7. Гэри Олдман (14)

8. Кристофер Уокен (14)

9. Малкольм Макдауэлл (14)

10. Сэмюэл Л. Джексон (13)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/425273" frameborder="0"></iframe> Роберт де Ниро: лучшие фильмы.На Сицилии ДеНиро встречали так, как, наверное, в конце 70-х годов встречали Аллу Пугачеву где-нибудь в Нижневартовске. Переполненными залами, истошными криками, бурными, переходящими в овации аплодисментами.

ИСТОЧНИК KP.RU