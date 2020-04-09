Украина вводит спецпошлину в 65 процентов на импорт угля из России

9 Апр 2020 2020-04-09T12:36:49+03:00

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Власти Украины приняли решение увеличить спецпошлину на импорт угля из России с 15 апреля. В постановлении, опубликованном на сайте правительства, сказано, что пошлина повышается на 65 процентов, но изменения коснутся только определенных марок.

Так, плата за ввоз товаров останется прежней для: угля марки "А" (антрацит), битуминозного угля, коксующегося уголь для металлургической промышленности. Не попадает в группу товаров с повышенной пошлиной уголь марки "П", его применяют для получения электрической и тепловой энергии.

С предложением ввести пошлину на импорт электроэнергии из России украинские депутаты выступили в октябре 2019 года, когда было принято решение вновь вернуться с коммерческим поставкам сырья из России. Напомним, Киев перестал закупать электричество у Москвы в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU