2020-04-09T12:50:56+03:00
Спорт

Ирина Винер рассказала, почему гимнастки остались на тренировочной базе после обнаружения коронавируса у двух человек

Заслуженный тренера по художественной гимнастике рассказала, как тренируются спортсменки в условиях карантина
Константин ИВАНОВ
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Заслуженный тренера по художественной гимнастике рассказала, как тренируются спортсменки в условиях карантинаЗаслуженный тренера по художественной гимнастике рассказала, как тренируются спортсменки в условиях карантинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заслуженный тренер Ирина Винер рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», как сборная России по художественной гимнастике тренируется в условиях карантина на базе в Новогорске. Напомним, что после того как у одного гимнаста и у одного тренера тесты на коронавирус оказались положительными, базу закрыли, а всех спортсменов, за исключение команды Винер, заставили разъехаться по домам.

«Мне приходилось доказывать почти на уровне руководителей правительства о том, что мы, именно художественная гимнастика, тренируемся постоянно, - рассказала Ирина Винер kp.ru. - Многие поколения наших девочек находятся на Учебно-тренировочной базе Новогорск, причем постоянно. Они уезжают только на Новый год, на четыре-пять дней. Все остальное время они здесь, Новогорск – их дом. Убирать их с базы и закрывать эту базу сейчас равносильно смерти, само собой спортивной смерти. Они бы остались без врачебного надзора, без тренировок, они могли бы погибнуть – просто от депрессии».

Гимнастки, тренеры и весь обслуживающий персонал сдали повторные тесты. Но пока ждали результатов, не прекращали тренировок. «Мы закрылись в отдельном здании, в каждом номере было по одному человеку. Девочки индивидуально в своих комнатах занимались хореографией, физической подготовкой» - рассказала Винер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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