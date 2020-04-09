2020-04-09T12:33:34+03:00
Общество

Заслуженный юрист предложил наложить мораторий на антисемейные законы

Всем законопроектам, рассматриваемым Госдумой, стоит проводить демографическую экспертизу
Елена АКИМОВА
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Юрист предложил запретить принимать законы, которые негативно отражаются на семьеЮрист предложил запретить принимать законы, которые негативно отражаются на семьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил запретить принимать в стране антимемейные законы. То есть, все законопроекты, которые рассматриваются Госдумой и региональными парламентами стоит оценивать с точки зрения полезности в развитии демографии страны.

Увеличение рождаемости является приоритетным направлением политики государства. До 2024 года на эти цели планируют потратить более 3 триллионов рублей. Финансовые вливания должны будут повысить коэффициент на 0,2 процентных пункта.

- В таких условиях принятие нормативных актов, которые бы приводили к ухудшение демографической обстановки в стране, разобщению российских семей, нарушению баланса прав и обязанностей членов семьи недопустимо, — комментирует юрист NEWS.ru.

Специалист предположил, что стоит ввести возможность демографической экспертизы законопроектов по аналогии с антикоррупционной.

Ранее в своем ежегодном Послании Владимир Путин предложил целый пакет мер по поддержке семей. Они включают в себя расширение выплат на рождение первого ребенка, повышение пособий на детей-инвалидов, снижение налоговой нагрузки и погашение части ипотечных кредитов для многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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