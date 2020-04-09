Заслуженный юрист предложил наложить мораторий на антисемейные законы
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил запретить принимать в стране антимемейные законы. То есть, все законопроекты, которые рассматриваются Госдумой и региональными парламентами стоит оценивать с точки зрения полезности в развитии демографии страны.
Увеличение рождаемости является приоритетным направлением политики государства. До 2024 года на эти цели планируют потратить более 3 триллионов рублей. Финансовые вливания должны будут повысить коэффициент на 0,2 процентных пункта.
- В таких условиях принятие нормативных актов, которые бы приводили к ухудшение демографической обстановки в стране, разобщению российских семей, нарушению баланса прав и обязанностей членов семьи недопустимо, — комментирует юрист NEWS.ru.
Специалист предположил, что стоит ввести возможность демографической экспертизы законопроектов по аналогии с антикоррупционной.
Ранее в своем ежегодном Послании Владимир Путин предложил целый пакет мер по поддержке семей. Они включают в себя расширение выплат на рождение первого ребенка, повышение пособий на детей-инвалидов, снижение налоговой нагрузки и погашение части ипотечных кредитов для многодетных семей.
ИСТОЧНИК KP.RU