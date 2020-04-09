Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет

9 Апр 2020 2020-04-09T13:12:52+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отзывала приглашения лидерам других государств на празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и решения о переносе парада Победы не принималось.

Однако представитель Кремля отметил, что Москва с пониманием воспримет отказ от участия в праздновании на фоне распространения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Министерстве обороны опровергли сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил "Комсомольской правде", что "всё идёт по плану" и никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка, а со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава. Например, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура. Конашенков заметил также, что "люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота".

ИСТОЧНИК KP.RU