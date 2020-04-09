2020-04-09T13:12:52+03:00
Общество

Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет

Москва не отзывала приглашений мировым лидерам на празднование годовщины окончания Великой Отечественной войны
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Москва не отзывала приглашений мировым лидерам на празднование годовщины окончания Великой Отечественной войныМосква не отзывала приглашений мировым лидерам на празднование годовщины окончания Великой Отечественной войныФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отзывала приглашения лидерам других государств на празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и решения о переносе парада Победы не принималось.

Однако представитель Кремля отметил, что Москва с пониманием воспримет отказ от участия в праздновании на фоне распространения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Министерстве обороны опровергли сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил "Комсомольской правде", что "всё идёт по плану" и никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка, а со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава. Например, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура. Конашенков заметил также, что "люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами
В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку
Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной
Отчет кабмина в Госдуме перенесли на более поздний срок
Сервис Worki поможет с трудоустройством тем, кто потерял работу
Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию
В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв
Киево-Печерская лавра закрылась на карантин из-за коронавируса у настоятеля
Премьер-министр Италии назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Курс евро на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса
Мишустин призвал создать для каждой территории в России свою антикризисную терапию
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
В Минздраве заявили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом
Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом
Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса
Песков рассказал, откуда в выступлении Путина взялась фраза про печенегов и половцев
Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет