Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом
Меры регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он также отметил, что все принимаемые решения должны быть направлены на обеспечение безопасности населения.
- Губернаторы должны максимально оперативно и грамотно распорядиться этими средствами, понимая, как обстоят дела на их территориях. Принимаемые ими меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность, - подчеркнул российский премьер-министр на совещании с кабинетом министров.
Он также отметил, что Министерство финансов расширит возможности регионов в расходовании средств из бюджета на обеспечение жителей и бизнеса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России одобрило идею партии "Единая Россия" о расширении кредитных каникул.
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ИСТОЧНИК KP.RU