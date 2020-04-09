2020-04-09T13:42:58+03:00
Политика

Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом

Губернаторы должны грамотно распоряжаться выделенными средствами, отметил премьер
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин: меры по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточнымиМихаил Мишустин: меры по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточнымиФото: REUTERS
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Меры регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он также отметил, что все принимаемые решения должны быть направлены на обеспечение безопасности населения.

- Губернаторы должны максимально оперативно и грамотно распорядиться этими средствами, понимая, как обстоят дела на их территориях. Принимаемые ими меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность, - подчеркнул российский премьер-министр на совещании с кабинетом министров.

Он также отметил, что Министерство финансов расширит возможности регионов в расходовании средств из бюджета на обеспечение жителей и бизнеса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России одобрило идею партии "Единая Россия" о расширении кредитных каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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