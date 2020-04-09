2020-04-09T13:43:34+03:00
Общество

В Минздраве заявили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом

В непроветриваемых помещениях вероятность подхватить вирус от зараженного человека выше
Юлия САЛЬНИКОВА
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В помещениях с инфицированными вирус сохраняется в воздухеВ помещениях с инфицированными вирус сохраняется в воздухеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Минздраве сообщили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Это следует из временных методических рекомендаций министерства по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В непроветриваемом помещении при потоках воздуха, которые создают сплит-системы, шансы заразиться от инфицированного человека гораздо выше. Напомним, ученые считают, что частицы вируса попадают в воздух не только при кашле и чихании, но и при разговоре и даже дыхании.

- В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции,- сказано в рекомендациях минздрава.

В ведомстве советуют больницам временно отказаться от использования сплит-систем по этой причине.

По наблюдениям российских врачей, занятых лечением пациентов с коронавирусом, инкубационный период болезни у большинства пациентов - два дня, но может достигать 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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