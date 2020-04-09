Мишустин призвал создать для каждой территории в России свою антикризисную терапию

9 Апр 2020 2020-04-09T14:09:21+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для каждой территории в России должна быть предложена своя антикризисная терапия. На фоне пандемии коронавируса серьезные финансовые трудности испытывает целый ряд компаний.

Апрель объявлен президентом нерабочим, а значит, на предприятиях может произойти снижение доходов. При этом, власти пообещали оказать поддержку предприятиям, дана отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Однако, первоочередное право на госпомощь имеют те компании, где сохранили за работниками места и не допустили массовых сокращений.

- Принимаемые [губернаторами] меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность,- приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

На заседании с губернаторами президент заявил, что предоставляет главам регионов дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом- действовать по единому шаблону не эффективно, считает Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU