2020-04-09T13:19:33+03:00
Экономика

Курс евро на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс евро на 10 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро на 10 апреля составил 81,08 рубляКурс евро на 10 апреля составил 81,08 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк опубликовал официальный курс евро на 10 апреля. Стоимость европейской валюты упала на 1,146 рубля и составила 81,08 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 9 апреля европейская валюта также потеряла в цене. Курс евро снизился до 81 рубля впервые с 13 марта. Это связано с тем, что перед встречей ОПЕК+ растут цены на нефть. Сырье марки Brent подорожало на 2,65% и составило 33,71 доллара за баррель. Встреча стран-участниц ОПЕК+ должна состояться 9 апреля в видео формате.

Напомним, в целях стабилизации цен на нефть крупнейшие страны-экспортеры договариваются о сокращении объемов добычи сырья. Россия может сократить производство на 14% относительно относительно уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 миллион баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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