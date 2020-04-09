2020-04-09T13:21:04+03:00
Общество

Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Получился 30-секундный ролик с важным историческим событием [видео]
Елена АКИМОВА
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Воссоздан момент водружения Знамени Победы над РейхстагомВоссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом
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Телеканал RT воссоздал момент водружения Знамени Победы на крышу Рейхстага в Берлине. Это произошло в 1945 году и с тех пор снимок, сделанный фотографом Евгением Халдеем, успел облететь весь мир.

О том, как готовилась съемка и был сделан исторический кадр, можно узнать из короткого ролика. В основу видео легли все доступные снимки, сделанные советским военным корреспондентом 2 мая 1945 года.

На крыше полуразрушенного нацистского парламента было снято более 40 кадров, которые сегодня имеются в архиве. В основу видео так же легли другие снимки Рейхстага и окружающих его домов, панорам и малых архитектурных форм.

Сайт kp.ru рассказывал, что к 75-летию Великой Победы стартовал новый иммерсивный проект «Неизвестный знаменосец». В формате виртуальной реальности проект повествует об истории спецоперации «Знамя Победы» с участием десятков штурмовых групп и бойцов-одиночек.

Первое Знамя Победы над Рейхстагом разведчики сделали из немецкой перины А установил его брянец Иван Лысенко, которому в октябре исполнилось 95 лет.

Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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