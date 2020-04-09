Премьер-министр Италии назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

9 Апр 2020 2020-04-09T13:32:00+03:00

Джузеппе Конте назвал оскорбительными намеки на то, что российская помощь его государству в противодействии пандемии была предоставлены на условии ответных действий. Фото: REUTERS

Конте выразил уверенность, что российские власти никогда не планировал использовать помощь со стороны России для давления на Рим

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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте назвал оскорбительными намеки на то, что российская помощь его государству в противодействии пандемии была предоставлены на условии ответных действий Рима.

- Сама мысль о том, что наша страна получает помощь в столь непростое время от Российской Федерации, Китая и других государств для влияния на геополитическую ситуацию в Италии – это большое оскорбление не только для меня и итальянского правительства, но и для российского президента Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор. Он никогда не помышлял использовать свою помощь в качестве рычага давления, проявляя солидарность. Об этом абсолютно никогда не просили и никогда о таком даже не думали, - заявил Джузеппе Конте в опубликованном в четверг, 9 апреля, интервью британской телерадиовещательной корпорации BBC.

Напомним, что во время телефонного разговора президента России и премьер-министра Италии 21 марта была достигнута договоренность, в соответствии с которой Москва окажет необходимую помощь Риму для противодействия распространению коронавируса. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 воздушных судов с примерно сотней военных вирусологов и специалистов Министерства обороны в области эпидемиологии из России, 8 врачебно-сестринских бригад и оборудованием для диагностики болезни и дезинфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU