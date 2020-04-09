2020-04-09T13:47:06+03:00
Общество

Сервис Worki поможет с трудоустройством тем, кто потерял работу

На портале появилась новая бесплатная функция продвижения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Сервис Worki поможет соискателям найти работуСервис Worki поможет соискателям найти работуФото: Shutterstock
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Портал Worki поможет соискателям легко и быстро найти работу. У сервиса появилась новая бесплатная функция, теперь претенденты смогут визуально выделить свое резюме на фоне остальных объявлений. Для этого потребуется только одно нажатие кнопки, и резюме получит яркую обводку, чем будет выделяться в результате поиска. Действовать это продвижение будет 48 часов.

Кроме того, в поисковой выдаче при «холодном поиске» сотрудников (когда работодатель самостоятельно изучает базу потенциальных кандидатов) сервис будет продвигать такие резюме с помощью технологий машинного обучения.

- Мы понимаем, что сейчас для многих пользователей поиск работы стал реально насущной проблемой, при этом потерявшие свою работу пользователи более мотивированы в поиске новой.Теперь мы предоставим им простой бесплатный инструмент для того, чтобы потерявшим работу было проще привлечь к себе внимание потенциальных работодателей, - отметила Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki

ИСТОЧНИК KP.RU

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