Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной

9 Апр 2020 2020-04-09T14:09:08+03:00

Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидировано Фото: Предоставлено очевидцами

Возгорание на площади 5 квадратных метров уже ликвидировано. Точные причины взрыва в бизнес-центре в Москве уточняются

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Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидировано, сообщил источник ТАСС

Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидированоФото: Предоставлено очевидцами

ИСТОЧНИК KP.RU