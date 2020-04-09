Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной
Возгорание на площади 5 квадратных метров уже ликвидировано. Точные причины взрыва в бизнес-центре в Москве уточняются
Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидированоФото: Предоставлено очевидцами
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Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидировано, сообщил источник ТАСС
Взрыв в здании бизнес-центра в Москве произошел в бойлерной, возгорание на площади 5 кв. метров ликвидированоФото: Предоставлено очевидцами
ИСТОЧНИК KP.RU