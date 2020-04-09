Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами
Причины взрыва в бизнес-центре в Москве пока выясняются. Опубликовано видео с места
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.Фото: Предоставлено очевидцами
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.
На 9-м этаже бизнес-центра на 2-й Брестской выбиты все стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU