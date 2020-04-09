Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами

9 Апр 2020 2020-04-09T14:09:27+03:00

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы. Фото: Предоставлено очевидцами

Причины взрыва в бизнес-центре в Москве пока выясняются. Опубликовано видео с места

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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772043" frameborder="0"></iframe> На 9-м этаже бизнес-центра на 2-й Брестской выбиты все стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU