2020-04-09T14:09:27+03:00
Происшествия

Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами

Причины взрыва в бизнес-центре в Москве пока выясняются. Опубликовано видео с места
Ася КУЗНЕЦОВА
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.Фото: Предоставлено очевидцами
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места взрыва в бизнес-центре, расположенном в центре Москвы.

На 9-м этаже бизнес-центра на 2-й Брестской выбиты все стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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