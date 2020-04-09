2020-04-09T15:21:26+03:00
В мире

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выписки из больницы

Она трижды сдавала тест на коронавирус после первого лечения - все результаты отрицательные
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые считают, что вирус меняется, этим можно объяснить повторные случаеи зараженияУченые считают, что вирус меняется, этим можно объяснить повторные случаеи зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Таиланде зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом спустя неделю после выписки из больницы. О пациентке из провинции Чайяпхум написали в издании "Тхаи Рат".

Женщина вернулась из другой страны в начале марта, предположительно, она уже была заражена. Спустя почти две недели, 12 марта, она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. После теста ей поставили диагноз короавирус. Лечение заняло больше двух недель, вскоре симптомы исчезли. Ей трижды сделали тест на COVID-19 перед выпиской. Все три раза результат был отрицательный. Лечение она проходила в столице, после ей разрешили вернуться домой, в провинцию Чайяпхум.

Но 4 апреля она вновь обратилась к врачам. Симптомы те же. ей сделали три теста на коронавирус, они были положительные.

- Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании", - сказал глава департамента здравоохранения администрации провинции Чайяпхум доктор Ватчира Ботпхибун.

В ВОЗ подтвердили - коронавирусом можно заразиться повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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