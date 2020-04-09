Названы самые прибыльные профессии на удалёнке

9 Апр 2020 2020-04-09T15:07:15+03:00

Эксперты назвали, на каких работах можно зарабатывать до полумиллиона рублей из дома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исследователи рынка труда считают, что для некоторых из них доход может достигать 500 тысяч рублей

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Наиболее высоким доходом на дистанционном режиме работы могут похвастаться менеджеры по работе с клиентами и по продажам, а также телемаркетологи, сообщается в исследовании рынка труда, проведённого сервисом по поиску работы.

Заработок менеджера по продажам обычно состоит из оклада и бонусов, а также процента от продаж. Одной из самых высоких зарплат в этой сфере стала 500 тысяч рублей. Такие условия предложены специалисту по тендерам в одном из научно-производственных предприятий.

Зарплату в 200 тысяч рублей предлагают менеджеру по работе с клиентами на предприятии, специализирующемся на комплексном оборудовании лабораторий.

Соискателю на должность телемаркетолога в организации, осуществляющей консультации по государственным и корпоративным закупкам, предлагают заработную плату в размере 130 тысяч рублей.

Специалисты по подбору персонала претендуют на оклад до 100 тысяч рублей. Выполнять дистанционно работу психолога можно за 80 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Также, по данным сервисов по подбору работы, за март число вакансий для удалённой работы возросло на 71%. Для одной Москвы этот показатель увеличился на четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU