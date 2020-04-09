2020-04-09T15:19:31+03:00
Происшествия

Владелец поврежденного авто рассказал о взрыве в бизнес-центре в Москве

Мужчина надеется, что страховая компенсирует ему все поломки
Елена АКИМОВА
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Пострадали не менее пяти человекПострадали не менее пяти человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Взрыве в бизнес-центре в Москве на 2 -й Брестской улице произошел около полудня 9 апреля. Обломки конструкций рухнули на припаркованные внизу машины. Владелец одного из пострадавших авто рассказал о произошедшем.

Артем Калабин даже не предполагал, что спустя пару часов после парковки останется без машины. Его иномарка разбита почти полностью.

-Повреждена совсем сильно. Надеюсь, будет по страховой, сейчас жду оформление, ГИБДД должны подъехать, — говорит мужчина телеканалу «360».

Артем работает в этом же бизнес-центре, но его офис расположен на пару этажей выше эпицентра взрыва.

- Хлопок в здании, там взорвалось что-то, на 10 этаже. Приехали пожарные, оперативно разбирают, — пояснил сотрудник.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в бизнес-центре напротив посольства Словакии в Москве произошел взрыв: шесть человек пострадали, 40 эвакуированы.

Медицинская помощь понадобилась еще одной женщине, которая с момент взрыва находилась в личном автомобиле.

2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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