Владелец поврежденного авто рассказал о взрыве в бизнес-центре в Москве
Взрыве в бизнес-центре в Москве на 2 -й Брестской улице произошел около полудня 9 апреля. Обломки конструкций рухнули на припаркованные внизу машины. Владелец одного из пострадавших авто рассказал о произошедшем.
Артем Калабин даже не предполагал, что спустя пару часов после парковки останется без машины. Его иномарка разбита почти полностью.
-Повреждена совсем сильно. Надеюсь, будет по страховой, сейчас жду оформление, ГИБДД должны подъехать, — говорит мужчина телеканалу «360».
Артем работает в этом же бизнес-центре, но его офис расположен на пару этажей выше эпицентра взрыва.
- Хлопок в здании, там взорвалось что-то, на 10 этаже. Приехали пожарные, оперативно разбирают, — пояснил сотрудник.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в бизнес-центре напротив посольства Словакии в Москве произошел взрыв: шесть человек пострадали, 40 эвакуированы.
Медицинская помощь понадобилась еще одной женщине, которая с момент взрыва находилась в личном автомобиле.
2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU