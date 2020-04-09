2020-04-09T15:39:29+03:00
Общество

Вывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будут

В Минтрансе сообщили, что в пятницу планируется перелет в Санкт-Петербург
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будутВывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будутФото: Иван ВИСЛОВ
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Минтранс РФ сообщил об отсутствии плана приостанавливать вывозные рейсы из-за границы в регионы России. В ведомстве уточнили, что в пятницу, 10 апреля, планируется перелет в Санкт-Петербург.

Ранее появилась информация о приостановке вывозных рейсов из-за границы в регионы Российской Федерации. Напомним, 4 апреля вывоз россиян из-за границы был полностью приостановлен. Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила такой двухдневный «тайм-аут» необходимость составить «четкий график» того, кто, в каком количестве и куда должен прилететь.

Позже премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что первый список россиян, которые желали вернуться на родину, содержал примерно 15 тысяч несоответствующих действительности данных. В свою очередь российский лидер Владимир Путин поручил кабмину в контакте с регионами отладить механизм возвращения граждан из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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