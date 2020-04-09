В МЧС назвали четыре психологические проблеммы россиян в связи с пандемией коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T15:35:40+03:00

Психологи советуют даже в режиме изоляции соблюдать режим дня и перестроить формат общения с близкими

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Режим самоизоляции, введенный в России, обернулся для граждан психологическими проблемами. Психологи МЧС называют четыре основных блока. Первая сложность - это нарушение адаптации из-за введенных ограничений. Это массовая проблема, в отличие от трех других, которые считаются больше частными случаями.

- Человек, какой бы жизнью ни жил до этого, он был к ней адаптирован, и в очень короткое время ситуация поменялась для огромного числа людей,- сказала руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу в эфире радиостанции "Вести.ФМ".

Страх за себя и за своих близких, а также нестабильная экономическая ситуация приводят к повышению общего уровня тревожности - это вторая психологическая проблема.

Есть и более конкретные страхи - психологи их объединили в группу "переживания из-за конкретной ситуации". Например, страх потерять работу, или страх того, что кто-то из близких в группе риска и может заразиться коронавирусом.

- И четвертое - это повышение уровня конфликтных отношений, в том числе с близкими людьми,- сказала Юлия Шойгу.

Справиться со своими страхами можно, организовав дома режим дня. Важно наладить общение с близкими таким образом, чтобы дать возможность отдыхать друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU