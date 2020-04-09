2020-04-09T15:55:04+03:00
Общество

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Клинический комитет предложил предложил отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии
Антон БАЛУЕВ
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Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, созданный в Москве, 8 апреля 2020 года провел первое заседание в формате Zoom-конференции. Участники заседания – главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом. При этом точность тестирования составляет 70-80%. Поэтому медики предложили: даже если еще нет результатов тестов, госпитализировать пациентов с признаками пневмонии как больных коронавирусом и отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.

На своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил: «ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными компьютернойц томографии м при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмонию как COVID.

По заявлению главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на основании предложений медиков издан приказ об изменении принципов маршрутизации пациентов.

Можно сказать, что коронавирус – это инструмент доставки пневмонии в лёгкие человека. Можно ли предположить, что количество пациентов с диагностированным коронавирусом резко вырастет? Да, скорее всего так и будет.

Будут ли медики дожидаться подтверждённого диагноза, чтобы назначить пациенту усиленное лечение? Конечно нет – и они и власти изначально относятся к пациентам с диагностированной пневмонией как к пациентам с коронавирусом.

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