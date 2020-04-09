2020-04-09T15:55:56+03:00
В мире

Названы последствия бессимптомного инфицирования коронавирусом

У пациентов, которые легко перенесли болезнь, коронавирус вызывает осложнения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Не все люди, зараженные коронавирусом попадают в реанимаци и не у всех возникают осложнения. В мире, и в России в том числе, есть те, у кого положительный тест на коронавирус, но при этом нет никаких симптомов ни пневмонии, ни вообще какого-либо простудного заболевания: ни кашля, ни температуры или одышки, ни болей в груди.

Но оказалось, что последствия даже у бессимптомного течения болезни могут быть. Такие выводы сделали Члены Радиологического общества Северной Америки, которые исследовали состояние здоровья пассажиров коронавирусного корабля Diamond Princess.

ИСТОЧНИК KP.RU

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