Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"

9 Апр 2020 2020-04-09T16:52:00+03:00

В оперштабе напомнили о важности изоляции, особенно людям с симптомами простудного заболевания Фото: Кадр видео

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В оперштабе опубликовали социальный ролик про коронавирус и необходимость соблюдать социальную изоляцию. В минутном видео молодой мужчина живет своей привычной жизнью, игнорируя симптомы простудного заболевания. Он ходит в офис, ездит в метро, контактирует с близкими. На экране выводится счетчик, сколько человек при этом он может заразить.

- Возможно, вы не умрете, - сказано в социальном ролике. - Но умрут те, кого вы заразили.

Герой ролика пытается скрыть симптомы болезни перед коллегами, подвергая их жизни опасности.

- Не заботясь о себе, вы подвергаете риску тысячи людей. Не дайте инфекции распространиться, соблюдайте правила самоизоляции,- прокомментировали ролик в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Примечательно, что "картинка", то есть локации, выбранные в ролике, схожи с теми, что появляются в фильме "Заражение". Музыка к социальному видео тоже выбрана из списка той, что звучит в триллере 2011 года.

Оперштаб по коронавирусу выпустил ролик Ваша осознанность лучшая защита .

ИСТОЧНИК KP.RU