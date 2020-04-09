Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Педагоги столкнулись с абсолютно новым для них режимом работы
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В сегодняшней ситуации две категории граждан выполняют героическую работу. Это медики и учителя.
- Представьте, с чем столкнулись педагоги. Их слушают не только дети, но их родители, бабушки, дедушки. Учителя тоже герои, - сообщил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в прямом эфире в "TikTok" Комсомольской правды.
ИСТОЧНИК KP.RU