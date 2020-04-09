Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Ведомство стремится к тому, чтобы обеспечить максимально качественный образовательный контент для выпускников в условиях дистанционного обучения
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Министерство просвещения разрабатывает проект, в котором лучшие педагоги России проведут трансляцию уроков для учеников 9 и 11 классов по всей стране, сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.
ИСТОЧНИК KP.RU