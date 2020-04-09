Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения в обновленных рекомендациях по лечению и профилактике коронавирусной инфекции добавило в список средств от болезни поваренную соль. Советы специалистов по борьбе с COVID-19 опубликованы на официальном сайте ведомства.
Министерство предлагает использовать хлорид натрий для создания специального раствора, которые эффективно орошает слизистую оболочку носа. Такая профилактика значительно снизит количество бактерий и вирусов, которые является возбудителями инфекционных и иных заболеваний.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что специалисты Минздрава расширили список препаратов, которые можно применять в лечении от коронавируса. Теперь в списке лекарств, рекомендованных ведомством, 9 позиций, среди которых гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин и другие.
Специалисты также посоветовали не пренебрегать правилами личной гигиены, чаще мыть руки с мылом, ограничить личные контакты и дотрагиваться до поверхностей только чистыми руками, салфетками или перчатками. Одноразовые защитные маски рекомендуется менять каждые 2 часа.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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