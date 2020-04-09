В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
На одной из линий пекинского метро запускают «умные» поезда, которые смогут выявлять пассажиров без медицинских масок.
Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оператора пекинского метрополитена Beijing Subway Limited, поезда на 6-й линии метро оснащены многочисленными сенсорными камерами высокого разрешения, способными фиксировать изображения пассажиров, после чего передавать их для анализа в интеллектуальную фоновую систему.
Такая система сможет распознать не только людей без масок, но и зовущих на помощь, а также тех, кто потерял сознание.
Напомним, 29 марта в Китае объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране. Китайские власти стали снимать ограничительные меры по всей стране, в том числе и в Ухане, который стал очагом распространения COVID-19. Накануне, 28 марта, впервые за долгое время заработали 184 станции уханьской метро, 7 апреля спустя 76 дней изоляции приняли решение разблокировать выезд из города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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