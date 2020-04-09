9 Апр 2020 2020-04-09T16:55:57+03:00

В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок Фото: REUTERS

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На одной из линий пекинского метро запускают «умные» поезда, которые смогут выявлять пассажиров без медицинских масок.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оператора пекинского метрополитена Beijing Subway Limited, поезда на 6-й линии метро оснащены многочисленными сенсорными камерами высокого разрешения, способными фиксировать изображения пассажиров, после чего передавать их для анализа в интеллектуальную фоновую систему.

Такая система сможет распознать не только людей без масок, но и зовущих на помощь, а также тех, кто потерял сознание.

Напомним, 29 марта в Китае объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране. Китайские власти стали снимать ограничительные меры по всей стране, в том числе и в Ухане, который стал очагом распространения COVID-19. Накануне, 28 марта, впервые за долгое время заработали 184 станции уханьской метро, 7 апреля спустя 76 дней изоляции приняли решение разблокировать выезд из города.

ИСТОЧНИК KP.RU