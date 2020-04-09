В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения

9 Апр 2020 2020-04-09T16:53:32+03:00

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Преподаватели хотят передать ученикам как можно больше знаний, не нарушая санитарно-эпидемиологические нормы по времени, проведённому за компьютером. Однако сложившаяся ситуация для педагогов остаётся сложной.

- Нам нужно спокойно всем научиться в ней жить, - рассказал замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко, отвечая в прямом эфире на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU