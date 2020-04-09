Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T16:57:53+03:00

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- Я тренируюсь и бегаю ультра длинные дистанции. Для меня режим [самоизоляции] тяжёл, потому что я не могу заниматься одним из главных дел своей жизни - бегать, - поделился в прямом эфире с "Комсомольской правдой" заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Он также рассказал, что для подготовки к соревнованиям установил велотренажёр в своём кабинете прямо в министерстве.

- Поздно вечером я сажусь на велосипед и готовлюсь к будущим соревнованиям. Многие сотрудники министерства находятся на самоизоляции дома, а я по факту нахожусь здесь, в министерстве, на изоляции. Поэтому и тренируюсь здесь, - рассказал Глушко на трансляции "Комсомольской правды" в TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU