Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки

9 Апр 2020 2020-04-09T17:13:49+03:00

В России готовы к аналогичному сокращению, но на 1,6 млн баррелей в сутки

Изменить размер текста: A A

Саудовская Аравия в рамках соглашения с другими нефтедобывающими странами сможет сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters накануне встречи стран, входящих в ОПЕК.

Напомним, соглашение не было подписано в марте 2020 года из-за того, что представители стран не смогли договориться об очередном сокращении, необходимом в период пандемии коронавируса. Сделка была расторгнута, что привело к резкому, почти 30-процентному снижению стоимости сырья. Цены на нфть марки Brent достигли 18-летнего минимума.

- Саудовская Аравия готова сократить 4 миллиона баррелей в сутки добычу, но только с повышенного апрельского уровня (12,3 миллиона баарелей в сутки), а не уровня в марте (ниже 10 миллионов баррелей в сутки),- сообщает со ссылкой на источники в королевстве издание.

В России считают справедливым сокращение для все от уровня первого квартала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU