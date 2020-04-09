2020-04-09T17:26:29+03:00
Общество

В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции

На территории столицы правоохранители в круглосуточном режиме патрулируют улицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляцииВ Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляцииФото: REUTERS
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Правоохранительные органы в Москве составили уже более 400 протоколов в связи с нарушением режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Представитель управления сообщил, что в период самоизоляции на территории Москвы увеличено количество нарядов правоохранителей, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы.

«Необходимо свести к минимуму перемещения по городу, лучше всего оставаться дома» - приводит «Интерфакс» слова представителя управления.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в связи с нарушением режима самоизоляции оштрафовали уже девять человек. Нарушителям пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

Напомним, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса ввели многие регионы нашей страны. Жителям запрещено выходить на улицу, кроме похода в ближайший продуктовый магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку

ИСТОЧНИК KP.RU

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