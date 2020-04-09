Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков

9 Апр 2020 2020-04-09T17:26:33+03:00

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Из Российской академии наук положительное заключение поступило в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Эта новость стала отличным подарком всем жителям в канун 75-летия Великой Победы.

Напомним, ранее глава региона, поддержав инициативу представителей общественных и ветеранских организаций, направил соответствующее ходатайство для получения заключения в отделение историко-филологических наук РАН.

«В экспертном заключении Российской академии наук сказано, что направленные регионом материалы свидетельствуют о большом вкладе Пензы и её жителей в дело укрепления оборонной мощи страны, в Победу СССР над фашизмом», - прокомментировал глава Пензенской области полученный документ.

И в самом деле, в годы войны силами жителей города, проявивших массовый трудовой героизм и самоотверженность, был создан целый ряд предприятий, позволивших наладить бесперебойный выпуск оборонной продукции для нужд фронта.

В 1941-1942 годах в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, а также с Украины и Белоруссии. Производства были размещены в Пензе и ряде других населённых пунктов области.

На их базе, по сути, были построены новые заводы, где производились установки реактивных миномётов, различные виды боеприпасов - снаряды, мины, авиабомбы, а кроме того, запасные части к самолётам. Каждая четвёртая мина, авиабомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы Великой Отечественной войны, были оснащены пиротехническими изделиями пензенского велосипедного завода имени М.В. Фрунзе. Помимо этого, предприятия города изготавливали шинели и ватники, папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений и лыжи для бойцов.

«Будем надеяться, что нам удастся довести начатое дело до логического завершения и Пензе присвоят высокое звание, - отметил Иван Белозерцев.- Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков».