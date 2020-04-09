Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность страны в период пандемии

9 Апр 2020 2020-04-09T18:05:20+03:00

Глава государства отметил, что коронавирус «существенным образом» меняет обычный порядок жизни миллионов людей

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На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами президент России Владимир Путин сообщил о необходимости обеспечить внутреннюю безопасность в период распространения коронавируса.

Глава государства отметил, что пандемия «существенным образом» меняет обычный порядок жизни миллионов людей, поэтому в нашей стране «вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации».

«Одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас», - подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что востребованность и конкурентоспособность российской военной техники будут сохраняться.

«Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками», - отметил глава государства.

Напомним, днем ранее в своем обращении к главам регионов Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян в условиях коронавируса. Среди них: выплаты 3 тысяч семьям с детьми, спецвыплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, а также льготы бизнесу

ИСТОЧНИК KP.RU