Журфак МГУ начал выкладывать видеолекции легендарных преподавателей

9 Апр 2020 2020-04-09T19:33:27+03:00

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В условиях самоизоляции факультет журналистики МГУ решил запустить новый образовательный проект. На канале факультета в YouTube будут выходить лекции легендарных преподавателей из "золотого" архива 2004-2007 года. Все они будут размещены в разделе "Классические лекции".

Уже сейчас все желающие могут посмотреть выдающиеся лекции Н.И. Ванниковой или же окунуться в мир русской литературы, "попав на пары" к Л.Е. Татариновой. А любители зарубежной журналистики могут насладиться лекциями Я.Н. Засурского.

Особое внимание следует обратить на «Гастрономическую карту литературы» от С.Ю. Сидоровой.

- Советуем также «Что такое серебряный век?» с Н.А. Богомоловым, повторить «Правовое регулирование СМИ» с И.А. Панкеевым и пересмотреть открытые лекции любимых преподавателей – о них мы уже писали, но с удовольствием напомним ещё раз! - говорят предствители факультета.

ИСТОЧНИК KP.RU