Работавшие в мусорных пакетах британские медики заразились коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T19:36:15+03:00

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Медсестры в Великобритании из-за нехватки защитных костюмов были вынуждены использовать в качестве защиты мусорные пакеты на голову и ногу. Через несколько недель работы у женщин подтвердили коронавирус.

Как передает The Telegraph, все произошло в госпитале Нортуик Парк, который первым в Великобритании сообщил о критической ситуации из-за большого числа пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Медицинский персонал винит руководство больницы в том, что оно не смогло предоставить необходимые маски, шапки и фартучки.

ИСТОЧНИК KP.RU