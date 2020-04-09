Работавшие в мусорных пакетах британские медики заразились коронавирусом
Медсестры в Великобритании из-за нехватки защитных костюмов были вынуждены использовать в качестве защиты мусорные пакеты на голову и ногу. Через несколько недель работы у женщин подтвердили коронавирус.
Как передает The Telegraph, все произошло в госпитале Нортуик Парк, который первым в Великобритании сообщил о критической ситуации из-за большого числа пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Медицинский персонал винит руководство больницы в том, что оно не смогло предоставить необходимые маски, шапки и фартучки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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