9 Апр 2020 2020-04-09T20:37:00+03:00

При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семью Фото: Иван ВИСЛОВ

Такие меры приняты, чтобы люди не были оторваны друг от друга.

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При организации вывоза россиян будет заполняться одна форма на семью на портале Госуслуг. Такие меры приняты, чтобы люди не были оторваны друг от друга. Об этом сообщил заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Форма достаточно детальная. Одна форма сдается на одну семью, что очень важно для планирования перемещения этих граждан, планирования вылетов, чтобы мы не разбивали семьи», - пояснил министр.

Глава ведомства рассказал, что на данный момент правительство организовало «целую цепочку» электронных проверок с участием всех необходимых правоохранительных органов и специальных служб, которые подтверждают дату последнего выезда с территории страны.

Ранее сайт kp.ru опубликовал пошаговую инструкцию о том, как вернуться в Россию из-за границы

ИСТОЧНИК KP.RU