2020-04-09T20:37:00+03:00
Общество

При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семью

Такие меры приняты, чтобы люди не были оторваны друг от друга.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семьюПри вывозе россиян будет заполняться одна форма на семьюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

При организации вывоза россиян будет заполняться одна форма на семью на портале Госуслуг. Такие меры приняты, чтобы люди не были оторваны друг от друга. Об этом сообщил заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Форма достаточно детальная. Одна форма сдается на одну семью, что очень важно для планирования перемещения этих граждан, планирования вылетов, чтобы мы не разбивали семьи», - пояснил министр.

Глава ведомства рассказал, что на данный момент правительство организовало «целую цепочку» электронных проверок с участием всех необходимых правоохранительных органов и специальных служб, которые подтверждают дату последнего выезда с территории страны.

Ранее сайт kp.ru опубликовал пошаговую инструкцию о том, как вернуться в Россию из-за границы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несколько членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом
Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях
Путин Путин освободил от должности замминистра внутренних дел Романова
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля
Россия и Саудовская Аравия будут двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семью
Кабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежом
В первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году
Работавшие в мусорных пакетах британские медики заразились коронавирусом
Журфак МГУ начал выкладывать видеолекции легендарных преподавателей
В Москве будут "жестко" наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от кабмина
Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Москве: как долго продлится ограничение
Академик РАН рассказал, когда может появиться лекарство для лечения коронавируса
Российские туристы с круизов вылетели из Рима в Москву
Мужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут
Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность страны в период пандемии
Цена нефти Brent превысила 36 долларов за баррель
Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков
Стартовала видеоконференция ОПЕК+
Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции