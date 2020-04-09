Почти 150 членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T21:48:30+03:00

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Около 150 Несколько членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом COVID-19. Среди них губернатор Эр-Риада старший принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в королевстве, губернатор саудовской столицы сейчас находится в реанимации.

По данным издания, король Саудовской Аравии Салман уединился для безопасности на побережье Красного моря вместе со своим сыном Мухаммедом ибн Салманом.

На данный момент, по официальным данным, в королевстве выявлено более 3,2 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело 615 пациентов, жатвами заболевания стали 41 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 90 тысяч человек, количество заболевших более 1,5 миллиона. Выздоровели уже почт 355 тысяч, но под подозрением на заболевания находятся более 1 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU