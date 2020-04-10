Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 698 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 698 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф. 118 человек в стране были выписаны из больниц за минувшие сутки. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
Напомним, что пик эпидемии в РФ еще не пройден, число новых случаев заражения за сутки увеличилось на 1 459, достигнув отметки в 10 131.
Между тем, российские власти принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения заболевания среди населения. В частности, в стране до конца апреля действует режим повышенной изоляции. Выходить из домов на улицу россиянам рекомендовано только в случае особой необходимости.
За весь период появления зараженных в стране врачи в разных российских регионах провели более одного миллиона тестов для выявления covid-19.
Кстати, накануне, 8 апреля, президент Владимир Путин провел совещание с главами субъектов РФ по борьбе с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что намерен держать под личным контролем ситуацию с болезнью в регионах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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