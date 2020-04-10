2020-04-09T23:22:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 698 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 10 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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118 человек в стране были выписаны из больниц за минувшие сутки118 человек в стране были выписаны из больниц за минувшие суткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 698 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф. 118 человек в стране были выписаны из больниц за минувшие сутки. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Напомним, что пик эпидемии в РФ еще не пройден, число новых случаев заражения за сутки увеличилось на 1 459, достигнув отметки в 10 131.

Между тем, российские власти принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения заболевания среди населения. В частности, в стране до конца апреля действует режим повышенной изоляции. Выходить из домов на улицу россиянам рекомендовано только в случае особой необходимости.

За весь период появления зараженных в стране врачи в разных российских регионах провели более одного миллиона тестов для выявления covid-19.

Кстати, накануне, 8 апреля, президент Владимир Путин провел совещание с главами субъектов РФ по борьбе с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что намерен держать под личным контролем ситуацию с болезнью в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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