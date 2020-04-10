Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»
В России рассказали о методах диагностирования коронавируса у людей. Сообщается, что COVID-19 можно установить исключительно по симптомам, без лабораторного обследования.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, болезнь протекает тяжелее у тех, кто несвоевременно обратился к врачам за лечением, в частности в случаях, когда человек принимает решение о самолечение баз консультации специалистов.
Новость дополняется.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»