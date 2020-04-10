2020-04-10T00:46:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»

Диагностировать covid-19 можно по симптомам
Юлия КЕКОВА
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Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России рассказали о методах диагностирования коронавируса у людей. Сообщается, что COVID-19 можно установить исключительно по симптомам, без лабораторного обследования.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, болезнь протекает тяжелее у тех, кто несвоевременно обратился к врачам за лечением, в частности в случаях, когда человек принимает решение о самолечение баз консультации специалистов.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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