Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»

10 Апр 2020 2020-04-10T00:46:12+03:00

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В России рассказали о методах диагностирования коронавируса у людей. Сообщается, что COVID-19 можно установить исключительно по симптомам, без лабораторного обследования.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, болезнь протекает тяжелее у тех, кто несвоевременно обратился к врачам за лечением, в частности в случаях, когда человек принимает решение о самолечение баз консультации специалистов.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU