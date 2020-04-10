2020-04-10T01:22:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Излечившиеся от коронавируса дома должны сидеть на карантине ещё 14 дней

Состояние москвичей с легкой формой болезни отслеживают с помощью телемедицины
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.
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Не всех заражённых коронавирусом в Москве укладывают в больницу. Дома могут лечиться те, у кого подтверждён диагноз и болезнь проходит в легкой форме или вообще без симптомов. При этом пациенты из группы риска - люди старше 65 лет и/или с хроническими болячками, беременные женщины, отправятся в больницу в любом случае.В интервью «Комсомольской правде» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как помогают тем, кто лечится от коронавируса дома.

- Врачи скорой помощи первым делом осматривают пациента, убеждаются в том, что его состояние хорошее и лечение на дому не несет угрозы для здоровья, - объяснила Анастасия Ракова. - Пациент и его родные со своей стороны подписывают информированное согласие о том, что они должны оставаться дома в течение всего лечения и 14 дней после выздоровления.

По её словам, домашним пациентам полагаются телемедицинские консультации. Для этого нужно пройти регистрацию на специальной телемедицинской платформе департамента здравоохранения Москвы.

- Это идеально подходит для больных, которым не показана госпитализация, но при этом они нуждаются в самоизоляции, - говорит заммэра. - Регулярные телемедицинские консультации позволяют врачам заочно следить за состоянием больных, оставаясь на связи 24/7.

С помощью аудио- и видеосвязи специалист может проверить, как себя чувствует пациент, вовремя заметить ухудшение и помочь рекомендациями. Ракова также добавила, что каждая консультация длится в среднем 13 - 15 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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