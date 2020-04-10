ООН перешла на удаленку: заседания Совбеза проводятся в режиме видеоконференций

10 Апр 2020 2020-04-10T01:33:31+03:00

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Базирующаяся в Нью-Йорке штаб-квартира ООН соблюдает условия режима карантина, объявленные в Нью-Йорке.

Так, заседания и консультации Совета Безопасности проводятся в режиме видеоконференций. Российскую Федерацию, также и как и в обычном режиме, на них представляет постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя.

За последние несколько дней члены Совбеза обсудили: ситуацию в Западной Сахаре и Ливии, расследование крушение самолета MH-17.

По итогам вчерашнего обсуждения расследования российской стороной было заявлено, что «Российская Федерация полностью привержена резолюции СБ ООН 2166, ее букве и духу и последовательно выступает за полное, тщательное и независимое расследование всех обстоятельств трагедии и привлечение виновных к ответственности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU