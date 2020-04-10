ООН перешла на удаленку: заседания Совбеза проводятся в режиме видеоконференций
Базирующаяся в Нью-Йорке штаб-квартира ООН соблюдает условия режима карантина, объявленные в Нью-Йорке.
Так, заседания и консультации Совета Безопасности проводятся в режиме видеоконференций. Российскую Федерацию, также и как и в обычном режиме, на них представляет постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя.
За последние несколько дней члены Совбеза обсудили: ситуацию в Западной Сахаре и Ливии, расследование крушение самолета MH-17.
По итогам вчерашнего обсуждения расследования российской стороной было заявлено, что «Российская Федерация полностью привержена резолюции СБ ООН 2166, ее букве и духу и последовательно выступает за полное, тщательное и независимое расследование всех обстоятельств трагедии и привлечение виновных к ответственности».
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
ИСТОЧНИК KP.RU