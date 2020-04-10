В Москве тест на коронавирус прошли более 145 тысяч человек

10 Апр 2020 2020-04-10T01:36:49+03:00

Такое количество было обследовано за последний месяц

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Столичные лаборатории продолжают проводить москвичам тесты на коронавирус. Напомним, сначала обследование могли делать только в федеральных центрах - в Противочумном центре Роспотребнадзора, Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Сейчас дополнительно анализ на коронавирус проводят девять городских лабораторий, в том числе, например, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, инфекционная больница № 2, больница № 40 в Коммунарке.

- Во всех лабораториях установлено новейшее оборудование, позволяющее получить самые точные результаты, - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Комсомольской правде». - В день столичные лаборатории могут выполнять по 10 тысяч исследований.

Недавно мы заключили соглашение с частной лабораторией «Гемотест». Она будет выполнять для городских медицинских учреждений около 2 тысяч исследований в сутки. Также мы подписали соглашение с лабораторией «Литех».

По её словам, всего федеральные, городские и частные лаборатории в городе выполняют 14 тысяч исследований в сутки.

«За последний месяц в Москве на коронавирус было протестировано более 145 тысяч человек, - добавила Анастасия Ракова. - Мы дадим возможность работать вместе с нами всем частным лабораториям, которые будут готовы».

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ИСТОЧНИК KP.RU