2020-04-10T02:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия призывает всех снять санкции против развивающихся стран

Об этом заявил Василий Небензя
Юлия КЕКОВА
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Россия призывает всех снять санкции против развивающихся странРоссия призывает всех снять санкции против развивающихся странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия призывает всех снять многосторонние и односторонние санкции, направленные против развивающихся стран. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, это необходимо в связи ситуацией в мире из-за коронавируса.

- Пришло время для солидарности, независимо от политических программ и каких-либо предпочтений. Развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им необходимо оказать помощь, - сказал Небензя во время своего выступления на заседании СБ ООН по теме коронавируса, которое приводится на сайте российского постпредства при ООН.

Также он отметил, что Организация Объединенных Наций является лучшей платформой для координации этой помощи.

Напомним, что из-за коронавируса мировая экономики находится в очень сложном положении. Ранее kp.ru писал, как финансовый кризис отразится на России и как с нему лучше подготовиться. Некоторые аналитики уверяют, что до планетарного экономического кризиса осталось всего пара месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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