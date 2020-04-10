В США временный госпиталь для лечения больных коронавирусом не открыли из-за протестов ЛГБТ-сообщества

10 Апр 2020 2020-04-10T03:01:24+03:00

В эпицентре коронавируса в США могло бы быть на 50 больничных коек больше

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В нью-йоркском соборе св. Иоанна Богослова планировалось размещение временного госпиталя для размещения больных коронавирусом.

Деньги на это выделяло религиозное движение «Самаритянская казна (Samaritan`s Purse)», известное своей антимусульманской и антигейской риторикой. Представители LGBT-общины и правозащитные организации потребовали от церкви отказа от сотрудничества с «Самаритянской казной» даже в столь непростые для каждого горожанина времена.

Планировалось, что собор св. Иоанна Богослова разместит под своей крышей порядка 50 больничных коек.

В интервью The New York Times настоятель собора Клифтон Даниэль образно выразился о сложившейся ситуации: «Я чувствую себя стюардом на тонущем «Титанике». Сейчас не время для ревизии столового серебра, нужно сажать людей в спасательные шлюпки. Я не согласен с позицией спонсоров в отношении геев и мусульман, но готов работать вместе с ними, чтобы спасти жизни».

Нью-йоркский собор св. Иоанна Богослова является крупнейшим готическим собором США и крупнейшим собором англиканской церкви в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU