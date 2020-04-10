Путин с Трампом и королем Сальманом провели телефонный разговор

10 Апр 2020 2020-04-10T03:29:50+03:00

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10 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азизом Аль Сауда.

По словам Трампа, это был "очень хороший разговор" с лидерами стран. Они обсудили пути стабилизации условий работы энергетических секторов трех государств. Все участники беседы подтвердили настрой на координацию для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

Как заявил американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме, страны ОПЕК+, по его мнению, приблизились к достижению договоренностей по объемам нефтедобычи.

- Страны-участницы ОПЕК ранее уже встречались, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей. Совсем скоро мы скоро узнаем об этом, - подчеркнул хозяин Белого дома.

Сайт kp.ru писал, что в ходе телефонного разговора обсуждалась предстоящая видеокоференция министров энергетики "Группы двадцати".

ИСТОЧНИК KP.RU