2020-04-10T03:14:41+03:00
В мире

Из-за COVID-19 впервые в истории закрылся самый известный отель Рио-де-Жанейро

"Копакабана Пэлэс" работал до сегодняшнего дня 96 лет без перерыва
Антон ФОКИН
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Из-за эпидемии коронавируса власти Бразилии впервые за 96 лет закрыли знаменитый отель "Копакабана Пэлэс", расположенный в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает "Ассошиэйтид Пресс".

Прекращение работы гостиницы стало частью мер губернатора Рио-де-Жанейро по противоборству эпидемии, наряду с введенными ограничениями на перемещение жителей, отмену общественных мероприятий, а также запрет на посещение пляжей.

"Копакабана Пэлэс" является наиболее известным отелем Рио и одним из символов города, он расположен напротив легендарного пляжа Копакабана. Гостиница открылась в 1923 году и с тех пор безостановочно принимала туристов, включая множество знаменитостей мирового уровня. В 2008 году отель был внесен в список культурного наследия Рио-де-Жанейро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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