Из-за COVID-19 впервые в истории закрылся самый известный отель Рио-де-Жанейро
Из-за эпидемии коронавируса власти Бразилии впервые за 96 лет закрыли знаменитый отель "Копакабана Пэлэс", расположенный в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает "Ассошиэйтид Пресс".
Прекращение работы гостиницы стало частью мер губернатора Рио-де-Жанейро по противоборству эпидемии, наряду с введенными ограничениями на перемещение жителей, отмену общественных мероприятий, а также запрет на посещение пляжей.
"Копакабана Пэлэс" является наиболее известным отелем Рио и одним из символов города, он расположен напротив легендарного пляжа Копакабана. Гостиница открылась в 1923 году и с тех пор безостановочно принимала туристов, включая множество знаменитостей мирового уровня. В 2008 году отель был внесен в список культурного наследия Рио-де-Жанейро.
ИСТОЧНИК KP.RU