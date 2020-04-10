Трамп не считает необходимым тестировать все население США на COVID-19
Президент не исключил проведения тотальных проверок на коронавирус в отдельных регионах
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Соединенные Штаты провели на сегодняшний день более 2 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает "Си-эн-эн" с брифинга Дональда Трампа.
Отвечая на вопрос о возможности всеобщей проверки населения на COVID-19 Трамп отметил, что "мы говорим о 325 миллионах жителей и этого не произойдет", добавив, что "у других стран имеется подобный опыт, но они делают это в ограниченных масштабах". При это глава государства не исключил проведение массового тестирования в отдельных регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU