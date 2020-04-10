2020-04-10T04:56:04+03:00
В мире

Азиатские биржи начали торги в пятницу с небольшого снижения

Падение происходит на фоне вчерашних новостей ФРС о новых мерах по поддержке американской экономики
Антон ФОКИН
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Рынки в странах Восточной Азии начали эту пятницу с небольшого снижения. Японский Topix упал на 0,4 процента, южнокорейский Kospi - на 0,2 процента. В свою очередь Shanghai Composite сократился на 0,33 процента. Торговые площадки Австралии, Гонкронка и Сингапура сегодня закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.

Небольшое снижение азиатских индексов произошло на фоне позитивного роста рынков США после новостей ФРС о мерах поддержки экономики объемом около 2,3 триллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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