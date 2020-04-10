2020-04-10T05:32:29+03:00
В мире

В администрации Трампа хотят "перезапустить" экономику к маю

Белый дом рассматривает возможность снятия ограничений для регионов, где не зафиксированы вспышки коронавируса
Антон ФОКИН
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Дональд Трамп рассчитывает, что в первой половине мая может начаться "перезапуск" экономики США. Об этом с опорой на свои источники в Белом доме заявляет издание "The Hill".

По информации собеседников издания, сейчас в американском правительстве идет "закладка основ" для того, чтобы заново открыть определенные сектора экономики в различных штатах. Это должно произойти в тех частях США, в которых не будут наблюдаться вспышки коронавируса.

Министр финансов Стивен Мнучин также был позитивно настроен относительно майских сроков возобновления работы частных компаний. В то же время решение о снятии ограничительных мероприятий в США во многом зависит не от федерального правительства, а от губернаторов штатов, поэтому Трампу еще придется убедить региональные власти в безопасности подобного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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