10 Апр 2020 2020-04-10T08:46:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 10 апреля 2020 года [видео]

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 апреля 2020 года увеличилось до 50 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 12. Некоторые из них скончавшихся пациентов имели проблемы с сердцем. Жертвами коронавирусной инфекции стали люди в возрасте от 33 до 87 лет.

Всего в России число умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 76 (без учета новых смертей).

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В частности, это касается людей преклонного возраста, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодежи.

Напомним, по данным ВОЗ в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии превысило 1 миллион 600 тысяч человек, из них скончались - более 95 тысяч человек, вылечились около 355 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772233" frameborder="0"></iframe> Останкинская башня просит москвичей оставаться дома.С 30 марта, жители города могут выходить из дома только в ближайшие магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных и при необходимости выкинуть мусор

ИСТОЧНИК KP.RU