2020-04-10T09:32:51+03:00
В мире

Хозяйка бара лишилась бизнеса из-за коронавируса, а расчет персоналу сделала необычным способом

В течение многих лет посетители прикрепляли к стенам доллары на память
Алексей ОСИПОВ
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Bсе стены бара были практически полностью покрыты банкнотамиBсе стены бара были практически полностью покрыты банкнотамиФото: Facebook
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Дженнифер Нокс, владелица бара The Sand в американской Джорджии с введением карантина в штате вынуждена была закрыть свое заведение для посетителей и рассчитать барменов, официантов и музыкантов.

Чуть позже ей пришла в голову идея помочь работникам материально, поскольку всем им во время эпидемии практически невозможно найти новую работу.

Дженнифер решила расстаться с главным элементом декора своего детища – долларовыми купюрами, которые завсегдатаи прикрепляли к деревянным стенам и потолку зала The Sand на память.

Такая вот традиция появилась более 15-и лет тому назад, и за это время все стены бара были практически полностью покрыты банкнотами.

В итоге хозяйка вместе с помощниками собрали почти $4 000. Часть купюр пришлось обменять в банке на другие, так как некоторые посетители попортили деньги, написав на них свои желания, комментарии о качестве сервиса в The Sand и даже объявления о поиске второй половины.

Дженнифер сообщила, что после конца эпидемии, когда ее любимое детище будет вновь открыто, она не планирует возрождать эту традицию, но подумает над тем, как посетители смогут оставить после себя что-то на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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